Poseł Żalek przyszedł przeprosić protestujących w Sejmie. "Nie chcemy od pana kwiatów"

- Chciałem tylko przekazać przeprosiny za słowa, które - domyślam się - mogły być raniące, jeśli zostały zrozumiane nie w tym kontekście, w którym je wypowiedziałem. Sam mam doświadczenia... bolesne doświadczenia... - mówił poseł Zjednoczonej Prawicy Jacek Żalek, stojąc z kwiatami na protestującymi w Sejmie.

W kilku wywiadach w tym tygodniu poseł mówił m.in. że rodzice osób niepełnosprawnych "traktują dzieci jak żywe tarcze" i że "wśród opiekunów niepełnosprawnych mogą trafić się zwyrodnialcy". Nawiązał też do dzieci w beczkach.

- Nie chcemy od pana kwiatów. Na przeprosiny czekaliśmy wczoraj - odpowiedziała jedna z protestujących matek Iwona Hartwich. - Proszę mi pozwolić wyrazić swoją skruchę i że żałuję, że moje słowa mogły ranić, jeśli były przeinaczone i moją rodzinę raniły, to mogły panie ranić. Nie chodzi o moją dumę, chodzi mi o dobro niepełnosprawnych dzieci - odparł poseł. - Ja chciałem odpowiedzieć, że nie jesteśmy żadną "tarczą" i jesteśmy tu z własnej woli - powiedział na to jeden z protestujących niepełnosprawnych.

- Moja duma nie jest warta tego, aby kogokolwiek ranić. Nie mówiłem o paniach. Padliśmy wszyscy ofiarą manipulacji. Przez 15 minut mówiłem, jak ważne jest to, co robicie i jak ważna jest pomoc - przekonywał. Gdy protestujący chcieli coś powiedzieć, nie pozwalał. - Pozwoli mi pani skończyć - wtrącał. - Przypisano mi słowa, których nie wypowiedziałem - zapewniał. Później stwierdził, że słowa były "niefortunne" i nie miał intencji obrażenia protestujących.

Reporter TOK FM Roch Kowalski? zamieścił na Twitterze nagranie momentu przeprosin posła.

Jacek Żalek o "dzieciach w gorszym stanie" od tych w Sejmie

Protestujące matki nie zgadały się jednak z zapewnieniami posła o "manipulacji" i cytowały jego własne słowa. - Trzeba było przyjść, spotkać się z tymi niepełnosprawnymi, zrozumieć - mówili protestujący.

- Zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. W sytuacji, w której ten protest będzie odbierał nadzieję na pomoc tym, którzy czekają na pomoc. W wielu rodzinach, z którymi współpracują w Białymstoku, osobami z upośledzeniami intelektualnymi. O nich dziś nikt nie dba. Miesiąc przed waszym protestem obiecałem pomoc tym środowiskom - mówił poseł PiS. - Moją intencją było pokazanie, że te środki, które zostały obecnie przeznaczone przez państwo, z uwagi na potrzeby dzieci w dużo gorszym stanie niż państwa dzieci. Nie zapominajcie, że są dzieci... - argumentował.

Po początkowych przeprosinach Żalek wdał się w dyskusję o postulatach protestujących.

- Dlaczego rząd nie chce zrobić małego kroku? Nie przyszliśmy żeby tupać, że chcemy 2000 czy 1500 zł. Chcemy minimum - mówiła do posła protestująca matka Iwona Hartwich. - Czy pan zadzwoni do Jarosława Kaczyńskiego? - dopytywała. - Nie rozmawiajmy prze media - apelował poseł.

- Dziś politycy próbują zbić na państwa krzywdzie - mówił Żalek. - My jesteśmy apolityczni. W 2014 roku poseł Mularczyk przynosił kanapki i my z nim jadłyśmy. Pan Ziobro jadł z nami jogurty. Pan Jaki i pan Gowin przychodził do nas i piliśmy herbatę. A koce przynosiła pani Kempa. A teraz te koce przynosi pani Scheuring- Wielgus. To jest normalne - odpowiedzieli rodzice.

"To nie były szczere przeprosiny"

Komentujący dziennikarze nie byli przekonani o szczerości przeprosin posła. "Mam wrażenie, że poseł Żalek dzisiejszym spektaklem, do którego przymusiła go partia, jeszcze bardziej się pogrążył. To nie były szczere przeprosiny, a polityczne ratowanie swoje skóry i wizerunku władzy" - napisał Jacek Nizinkiewicz.

"Najpierw zwyzywał od zwyrodnialców, teraz przychodzi z kwiatami. Typowy mechanizm przemocowy. I tak do następnego razu" - oceniła Anna Dryjańska.

Paulina Kozłowska przypomniała o mechanizmie "przeprosiny bez przeprosin". "Jeśli po 'przepraszam' pojawia się 'jeśli ktoś poczuł się', to nie są to przeprosiny" - napisała.



