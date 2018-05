Motocykl widmo w Gdyni? Kamera nagrała, jak po ulicy jedzie kawasaki bez kierowcy

zenoncool godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Też mi sensacja i tajemnica. Wszystko widać na filmie. Za mało efektywne hamowanie, zbyt wysoka prędkość w zakręcie, zanim znika z kadru, widać że zielony motocyklista za mało się składa do tego zakrętu. Wyniosło go na krawężnik i bariery, gdzie zeskoczył z moto, a to potoczyło się dalej...