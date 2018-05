Niedziele handlowe w maju. W którą niedzielę będzie można zrobić zakupy?

justsaying 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Badzmy konsekwentni i pozamykajmy niedziele przed swietami. Ani jednej niedzieli pracujacych!!! W czym dowolna niedziela w roku jest gorsza od niedzieli przed Bozym Narodzeniem? Czyz nie zrobiliscie poslowie PiS tego dla podlizania sie kosciolowi? Prosze zamknac sklepy we wszystkie niedziele bez wyjatkow gdyz to jest grzech pracowac w Niedziele. A jak nie jest to powinne byc wszystkie niedziele otwarte