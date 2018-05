Dwie szkoły w Toruniu ewakuowane. Saperzy na miejscu, przerwane egzaminy maturalne

cyniczny.komentator godzinę temu Oceniono 5 razy 1

No i po co? Po pierwsze to skoro niewybuch leżał w ziemi od 45 a może nawet 39, to mógł jeszcze do jutra poleżeć. Po drugie śmieszna jest ta ewakuacja setek ludzi z powodu pocisku 75 mm. Nawet jak taki huknie z pełną mocą, to realny promień jego rażenia to kilkanaście metrów. Jasne w teorii odłamki lecą na 100 czy więcej, ale to w teorii. Jak zaś pocisk leży w wykopie, to zupełnie zagrożenia nie ma. Będzie co najwyżej trochę huku.