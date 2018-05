Gdzie jest burza? Warto sprawdzić. Idą gwałtowne burze z gradem

dziadekjam 26 minut temu Oceniono 2 razy 0

"Burze zawitają do naszego kraju z powodu wymieszania się wyżu z północnego wschodu z niżami przybywającymi do Polski znad Danii oraz południowej Rosji."

======================================================

"...znad Danii oraz południowej Rosji.: A tak dokładniej, to z którego miejsca "południowej Rosji:? :-)