Kobieta celowo wjechała do Warty? Razem z nią zginęła jej 17-letnia córka. Są ustalenia śledczych

Do tragedii doszło 24 listopada 2017 r. Rano tego dnia policjanci dostali informację od Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o samochodzie, który wjechał do Warty na wysokości ul. Sybiraków w Kostrzynie nad Odrą.

Funkcjonariusze przesłuchali świadków i zabezpieczyli nagranie monitoringu. Po kilku godzinach z rzeki udało się wyciągnąć samochód marki daewoo lanos. W środku znaleziono ciało 49-letniej mieszkanki powiatu gorzowskiego i jej 17-letniej córki. Przyczyną ich śmierci było utonięcie.

Biegły prokuratury przeprowadził badanie stanu technicznego samochodu. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, układy w samochodzie, zarówno kierowniczy, jak i hamulcowy, nie były uszkodzone. Śledczy wykluczyli więc, by stan techniczny był przyczyną wypadku.

Nie było śladów hamowania

"Super Express" poinformował, że ustalenia prokuratury wskazują na celowe wjechanie do Warty. - Nie stwierdzono okoliczności, które by za tym przemawiały - mówi w rozmowie z Gazeta.pl prok. Roman Witkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. - Wiadomo, że przyczyną śmierci kobiet było utonięcie, natomiast tego, z jakiego powodu wjechały do Warty nie udało się ustalić w toku postępowania i na chwilę obecną nie jest to możliwe do wyjaśnienia - dodaje prokurator.

W miejscu, w którym kobieta zjechała z drogi, rzeczywiście nie odnaleziono śladów hamowania, nie potwierdza to jednak wersji o celowym wjechaniu do rzeki. Jak mówi nam prok. Witkowski innym wyjaśnieniem może być zasłabnięcie 49-latki.