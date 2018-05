Dom działacza opozycji PRL przeszukany przez straż graniczną. "Czy to akt wietnamskiej zemsty?"

g.lesio 2 godziny temu Oceniono 30 razy 24

Widać, że obecnym władzom Stowarzyszenie Wolnego Słowa już przez samą nazwę żle się kojarzy więc postanowiono bliżej przyjrzeć się domowi jego prezesa by choć trochę zorientować się o co chodzi w tym stowarzyszeniu bo nazwa brzmi dla obecnej władzy bardzo grożnie. A że pretekst był kretyński to już nie jest ważne - widać, że prokuratura pana Zbyszka trzyma rękę na pulsie.

I jest to sygnał do wszystkich którym obecna władza się nie podoba by siedzieli cicho bo inaczej będzie .....