Czerwiec 2018. W które niedziele sklepy będą zamknięte? [KALENDARZ]

10 i 17 czerwca - w te dni nie zrobisz zakupów

Czerwiec 2018 to kolejny miesiąc, w którym handel w niedziele został ograniczony o połowę. Podobnie jak w maju, zakupy zrobimy jedynie w dwie niedziele - pierwszą i ostatnią, czyli 3 czerwca oraz 24 czerwca. W pozostałe dwie niedziele, 10 oraz 17 czerwca, większość sklepów będzie zamknięta. Miłośnicy weekendowych wycieczek do galerii handlowych będą musieli przesunąć swoje plany np. na sobotę, podobnie jak ci, którzy robią zakupy w niedzielę w pobliskich supermarketach np. ze względu na nietypowe dni pracy. Nie oznacza to jednak, że nigdzie nie będziemy mogli nic kupić - w dalszym ciągu otwarte zostaną takie placówki jak stacje benzynowe, piekarnie, kina, restauracje czy lodziarnie.

Czerwiec 2018. W które niedziele sklepy będą zamknięte?

3 czerwca: sklepy otwarte

10 czerwca: sklepy zamknięte

17 czerwca: sklepy zamknięte

24 czerwca: sklepy otwarte

Czerwiec 2018. 10 i 17 czerwca to niedziele wolne od handlu. Fot. Michał Walczak / Agencja Gazeta

Czerwiec bez świąt i dni wolnych od pracy

Poza wspomnianymi niedzielami wolnymi od handlu w czerwcu sklepy będą otwarte we wszystkie dni tygodnia - w tym miesiącu nie wypadają żadne święta wolne od handlu, dlatego nie musimy się obawiać, że w środku tygodnia zobaczymy zamknięte drzwi sklepów czy galerii handlowych.

Przeczytaj także: Zakaz handlu w niedzielę? Nie dla wszystkich! Zobacz, co wymyślili właściciele sklepów >>>

Niedziele bez handlu wciąż wzbudzają dużo kontrowersji. Fot.Michał Walczak / Agencja Gazeta

Zakaz handlu w niedziele w 2018

Przypomnijmy - ustawa o zakazie handlu w niedziele, która była projektem partii Prawo i Sprawiedliwość, obowiązuje od marca 2018 roku. Za przyjęciem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę opowiedziało się 254 posłów, przeciw było 156, a 23 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z projektem, zmiany wprowadzane będą stopniowo. Od 1 marca do końca 2018 roku w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe, w 2019 roku tylko jedna, z kolei od 2020 roku zakaz handlu będzie obowiązywał we wszystkie niedziele, oprócz pewnych wyjątków związanych m.in. ze świętami.

Zobacz także: "Niedziela z tatą, niedziela z mamą, to najpiękniejszy w tygodniu dzień". Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą zakazu handlu w niedziele >>>