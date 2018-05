Boże Ciało się zbliża. A wraz z nim kolejna szansa na długi weekend

Boże Ciało – pamiątka Ostatniej Wieczerzy



31 maja 2018 roku obchodzimy święto Bożego Ciała, czyli inaczej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to jedno z najważniejszych świąt kościoła katolickiego, które jest także świętem nakazanym – oznacza to, że w czasie obchodów tego święta wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej, a także do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.W Polsce święto Bożego Ciała obchodzi się w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, co oznacza, że jest to święto ruchome i może przypaść w terminie od 21 maja do 24 czerwca.



Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt Kościoła katolickiego. Fot. Paweł Małecki / Agencja Gaz

Boże Ciało - wieloletnia tradycja uroczystości

Boże Ciało jest świętem upamiętniającym Ostatnią Wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa, dlatego obchody tego święta przyjmują formę dziękczynną i radosną. Tradycja obchodów tego święta ma długowieczną historię – pierwszy raz Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzono w roku 1246 roku. Boże Ciało ustanowiono ze względu na widzenia św. Julianny z Mont Cornillon, która w mistycznych wizjach w trakcie adoracji Naświętszego Sakramentu zabiegała o stworzenie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jej idea zyskała wiele pozytywnych opinii wśród teologów, w związku z czym ustanowiono taką uroczystość najpierw dla miasta, z którego pochodziła, następnie tradycję tę rozszerzono na Niemcy, a w roku 1264 papież Urban IV ustanowił to święto dla całego Kościoła.

Kielce. Procesja Bożego Ciała 2017 Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

Boże Ciało 2018 – kolejna okazja na długi weekend



W Polsce święto Bożego Ciała jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym, że co roku wypada w czwartek, wiele osób korzysta z tej okazji, aby biorąc jeden dzień urlopu wydłużyć swój weekend do czterech dni.

