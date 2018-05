Pogoda będzie obfitować w gwałtowne zjawiska. Ostrzeżenia na najbliższe dni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę zagrożeń na trzy dni. Obejmują one 9 maja, 10 maja i 11 maja. Są to zagrożenia ocenione na 1. stopień w 3-stopniowej skali, co oznacza, że takie zjawiska pogodowe mogą "powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia", a eksperci zalecają w ostrożność.

Pogoda będzie burzowa

Według prognoz 9 maja burze z gradem mogą pojawić się w województwach:

lubuskim

wielkopolskim

łódzkim

lubuskim,

dolnośląskim,

śląskim

małopolskim.

Z kolei 10 maja burze z gradem mogą wystąpić na północy kraju (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie) oraz Podlasiu, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku.

Według IMiGW na tym nie zakończą się nawałnice - grad, wichury oraz pioruny mogą pojawić się 11 maja w centralnej, północnej i południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia IMiGW objęły województwo warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, dolnośląskie, śląskie i małopolskie.

