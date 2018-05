Noc Muzeów w 2018 roku będzie mieć dwie daty. Co nas czeka?

Noc Muzeów to okazja, aby bezpłatnie i w niestandardowych godzinach odwiedzić różne ośrodki kultury i inne ciekawe miejsca. W tym roku Noc Muzeów odbędzie się 19 maja w całej Polsce za wyjątkiem Krakowa, gdzie impreza planowana jest dzień (albo też noc) wcześniej.

Noc Muzeów 2018. Warszawa

Noc Muzeów w Warszawie odbędzie się 19 maja. To okazja do odwiedzenia ponad 200 instytucji. Dotarcie w wybrane miejsce ułatwią specjalne bezpłatne połączenia autobusowe i tramwajowe w godzinach 18.30-20.00. Specjalnie linie będą startować z Placu Defilad. Polecamy odwiedzenie Fabryki Czekolady E. Wedel, wstąpienie do jednej z licznych galerii lub zawitanie w miejscach takich jak Muzeum Bursztynu, Muzeum Fryderyka Chopina czy Muzeum Warszawskiej Pragi.

Noc Muzeów 2018. Kraków

Noc Muzeów 2018 w Krakowie odbędzie się 18 maja pod hasłem nawiązującym do setnej rocznicy niepodległości naszego kraju: „Muzea w niepodległej Rzeczpospolitej”. Swoje drzwi otworzy ponad 50 różnych instytucji. Do każdej z nich będzie można wejść z biletem i pamiątkową monetą w cenie złotówki. Przewidziane są również warsztaty, gry miejskie czy nocne zwiedzanie Krakowa. Muzeum Utracone pokaże, jakie straty kulturowe poniosła Polska w trakcie wojny, w Muzeum Lotnictwa Polskiego zwiedzający wejdą do kabin samolotów, a w Muzeum Inżynierii Miejskiej zorganizuje się unikatowy koncert.

Noc Muzeów 2018. Wrocław

Noc Muzeów 2018 we Wrocławiu to aż 84 różnych instytucji, z czego wiele z nich przygotowało atrakcje specjalnie dla najmłodszych turystów. Będzie można wejść do Movie Gate czy Vivid Gallery i do niedostępnych na co dzień miejsc, takich jak Dworzec Nadodrze, Muzeum Odry czy gabinet rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizowana jest specjalna zabytkowa komunikacja. Na tory tramwajowe wjadą tramwaje pamiętające czasy PRL-u, które będą wozić turystów po atrakcjach w centrum Wrocławia. Z kolei autobusy typu Ikarus czy Jelcz dotrą do miejsc na obrzeżach miasta.

Noc Muzeów 2018. Poznań

Noc Muzeów w Poznaniu to możliwość zwiedzenia jednego z 40 miejsc lub wzięcia udziału w jednym z ponad stu wydarzeń. Będzie można odwiedzić m.in. Muzeum Archeologiczne i Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1965.

Noc Muzeów 2018. Łódź

Noc Muzeów w Łodzi można spędzić na wizycie w Muzeum Miasta Łodzi, Miejskiej Galerii Sztuki czy Muzeum Pałacu Herbsta. W miejscowym oddziale IPN na zwiedzających czekać będzie rekonstrukcja historyczna, a w Ośrodku Szkolenia Motorowego „Motodrom” odbędzie się wystawa klasycznych samochodów i starych komputerów.

Noc Muzeów 2018. Gdańsk

Noc Muzeów w Gdańsku będzie bardzo urozmaicona. Hasło przewodnie - "UFO w Gdyni!"- nawiązuje do tajemniczego wydarzenia z 1959 roku, kiedy to nad Bałtykiem miał pojawić się niezidentyfikowany obiekt latający. Imprezy w klimacie nie z tej planety odbędą się w Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej, w Bibliotece Gdynia i w paru innych miejscach.

Ale będą też inne atrakcje. W Muzeum Archeologicznym planowane jest wydarzenie pt. „Spotkanie z Afryką”, a Muzeum Narodowe pokaże, na czym polega praca konserwatora zabytków. Muzeum II Wojny Światowej szykuje z kolei grę „Polskie Drogi”, której uczestnicy będą mogli na chwilę stać się przywódcami polskich wojsk z września 1939 roku. Na koncerty zapraszają Polska Filharmonia Bałtycka oraz Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Noc Muzeów 2018. Katowice

Noc Muzeów w Katowicach, stolicy Górnego Śląska, a także w okolicznych miejscowościach, będzie miała industrialny charakter. Swoje szyby otworzą zabrzańskie kopalnie „Guido” oraz „Królowa Luiza”, których zwiedzanie odbędzie się pod hasłem „Noc czorno jak wongiel”. W Muzeum Śląskim w Katowicach będzie można poznać tajniki działania mikroskopu i skanera 3D, natomiast w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności planowana jest żywa lekcja historii – zwiedzanie kopalni KWK „Wujek”, gdzie przewodnikami będą górnicy, którzy brali udział w wydarzeniach z 1981 roku. Koncerty zorganizuje NOSPR i Filharmonia Śląska. Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” zachęca natomiast do wspólnego zwiedzanie miejscowych schronów.

O szczegółach Nocy Muzeów 2018 będziemy jeszcze informować.