A2 oblana płynną czekoladą. Autostrada zamknięta w obu kierunkach

Strażacy próbują usunąć płynną czekoladę z autostrady A2, która zalega na autostradzie między Wrześnią a Koninem. Jedyna nadzieja to polanie jezdni dużą ilością ciepłej wody. Strażakom podpowiedział taki sposób sam producent czekolady, z którym się konsultowali.

Cysterna przewróciła się około godziny 4:45 na wysokości Skarboszewa - informuje portal TwojaSlupca.pl.Kierowca ciężarówki trafił do szpitala, prawdopodobnie ma złamaną rękę.

Korki na A2 i w okolicy

Autostrada A2 jest zablokowana na 226. kilometrze.

Utrudnienia na A2 mogą potrwać nawet do południa. Kierowcy informują też o korkach na objazdach: na DK92, we Wrześni i na dojeździe do Słupcy.