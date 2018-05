Policjanci z Gniezna jechali nocą radiowozem. Nagle na drodze zobaczyli leżącego człowieka

zewszad_i_znikad 2 godziny temu Oceniono 4 razy -2

"Policja apeluje do kierowców i innych uczestników ruchu, by zgłaszali na policję sytuacje, w których osoby ubrane na ciemno poruszają się drogami bez odblasków. Być może dzięki temu uda się zapobiec tragedii."

To był pijak, który położył się w pierwszym lepszym miejscu, pewnie nie do końca rozumiejąc, że to droga. Nie ma to żadnego przełożenia na zachowanie zwykłych, IDĄCYCH pieszych. Naprawdę mi się nie podoba, że policja wykorzystuje nawet taką okazję do obwiniania pieszych za wypadki z ich udziałem. To samochodziarze mają uważać, a nie piesi - spać gdzieś pod wiatą przystankową, bo nie mają przy sobie odblasków i przez to nie mogą legalnie wrócić do domu...