Wakacje 2018. Kiedy zabrzmi ostatni dzwonek w tym roku szkolnym?

Kiedy skończy się rok szkolny 2017/2018?



Ostatni dzwonek w roku szkolnym 2017/2018 usłyszymy już 22 czerwca, w piątek. Po odebraniu świadectw uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych będą mogli korzystać z uroków 70-dniowych wakacji.

Przeczytaj także: Rodzice otrzymają po 300 zł na każde dziecko. Pierwsze przelewy już w sierpniu >>>

Wakacje 2018 potrwają aż 70 dni. Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Kto ustala, kiedy kończy się rok szkolny?

Wakacje 2018 będą jednymi z najdłuższych. Wszystko to ze względu na nowo opracowany kalendarz roku szkolnego, który przedstawiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku koniec szkoły przypada 22 czerwca, a to aż 6 dni wcześniej, niż np. w roku 2014. To, kiedy kończy się rok szkolny określa MEN, a właściwie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego. Według przepisów zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny się zakończyć w pierwszy piątek po 20 czerwca.

Zobacz także: 14-letni Patryk nudził się na wczasach, więc zaczął budować szałas. Odkrył pamiątki z 1945 r.

Otwarcie pierwszego w Polsce placu zabaw ' Rezerwat Dzikich Dzieci' Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

Najdłuższe wakacje będą mieć maturzyści

Jak co roku najdłuższymi wakacjami będą cieszyć się tegoroczni maturzyści. Koniec roku szkolnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wypadła w dniu 27 kwietnia, choć należy pamiętać, że koniec zajęć lekcyjnych nie oznacza końca zmagań z nauką – przypomnijmy, że od 4 do 23 mają odbywają się matury, a każdy abiturient ma obowiązek przystąpić przynajmniej do 4 egzaminów pisemnych oraz 2 egzaminy ustnych.