Open'er Festival 2018. Jak dojechać do Gdyni na koncerty Depeche Mode i Gorillaz?

Kto zagra na Open'er Festival 2018?

Open'er Festival 2018 to jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce. Odbywa się co roku na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo. W tym roku miłośnicy dobrej muzyki granej na żywo powinni udać się nad morze w dniach 4-7 lipca – w tym czasie będzie można usłyszeć i zobaczyć takie gwiazdy jak Depeche Mode, Arctic Monkeys, Bruno Mars, Gorillaz czy Kaleo. Na scenach koncertowych zobaczymy także polskich artystów, takich jak Dawid Podsiadło czy Taconafide. Jak dojechać na miejsce, aby być na czas i móc cieszyć się muzyką na żywo?

Open'er Festival 2018 – jak dojechać busem?

Dojazdy do Gdyni obsługuje wielu przewoźników. Jeżeli preferujemy transport lądowy, możemy wybrać się w podróż z firmą FlexBus, która obsługuje zarówno połączenia krajowe, jak i zagraniczne. FlexBus zapewnia dojazd do Gdyni z kilku większych miast Polski, takich jak Elbląg, Kielce, Kraków, Lublin, Radom oraz Warszawa. Można skorzystać także z usług przewoźników regionalnych, sprawdzając wcześniej miejscowy rozkład połączeń PKS.

Na Open'er Festival 2017 zagrała m.in. nowozelandzka wokalistka Lorde Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

Pociągiem na Open'er Festival 2018? Najłatwiej z centralnej i północnej Polski

Do Gdyni można dojechać także pociągiem, choć sieć kolejowa z Gdyni na południe Polski jest ograniczona. Transportem kolejowym będzie łatwiej dojechać tym osobom, które podróżują z zachodniej lub centralnej części naszego kraju. Bezpośrednio do Gdyni dotrzemy m.in. pociągiem z Wejcherowa, Słupska, Tczewa, Malborka, Poznania, Lęborka, Kołobrzegu oraz z Warszawy Zachodniej, ale sporadycznie także z Krakowa.

Najszybszy wybór – międzymiastowa podróż samolotem

Osoby, które lubią szybsze rozwiązania mogą postawić na samolot. Niestety, aby to zrobić, należy wybrać połączenie do Gdańska, a następnie dojechać do Gdyni np. za pomocą Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Międzymiastowe połączenia lotnicze do Gdańska zapewniają różni przewodnicy, w tym Polskie Linie Lotnicze LOT oraz tanie linie lotnicze Ryanair.

Bilety na Open'er Festival każdego roku wyprzedają się w błyskawicznym tempie. Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta