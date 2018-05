Dzieci bawiły się na dachu sklepu w Libiążu. Nagle klienci zobaczyli wystające z sufitu nogi

ponury_swiniarz 3 godziny temu Oceniono 11 razy 7

Dantejskie Sceny Libiążu

Nic nie zapowiadalo tego co stanie sie z spokojny poniedzialkowy wieczór w Libiążu. Klienci sennie przechadzajacy sie miedzy stoiskami nagle uslyszeli huk, a osoby przebywające w sklepie zobaczyly zwisające z sufitu nogi. Okrzyk "nogi rzucili" rozniosl sie po hali sklepowej i nagle rozpoczela sie regularna bitwa. Ci klienci, którzy dobiegli pierwsi, mieli problem z przeciśnięciem się poza falę ludzi.



"Przed niszczycielskim tłumem zasłonięto nawet roletami chłodnie" - podaje portal Glos Libiąża. Kilkukrotnie interweniowała kierowniczka sklepu, ostrzegając, że sprzedaż zostanie wstrzymana, a sklep zamknięty.





Komentarze na temat walk o nogi można przeczytać na profilu Lidla na Facebooku. W większości potwierdzają one doniesienia "Glosu".



"Pozdrawiam wszystkie Panie i Panów, którzy uczestniczyli dzisiaj w tej bitwie. To przechodzi ludzkie pojęcie, naprawdę. Przepychanki, wyrywanie, krzyki. Nogi były dosłownie wszędzie! Po 10 sztuk brali i uciekali od razu do kasy. MASAKRA. Mi się udało coś "upolować" ale bez spiny. A niektórzy wyglądali jakby walczyli o życie" - napisała pani Magdalena. Pod jej wpisem pojawiła się sugestia, by wprowadzić reglamentację, np. po 2 sztuki na osobę.



"Byłam dzisiaj na zakupach i niestety podstawowych spożywczych rzeczy nie mogłam kupić, bo zaczęła się rozróba o nogi. Przepychanie, wyrywanie i pakowanie do koszyka po 6-7 sztuk. Ludzie chyba stali po 6 w kolejce" - to z kolei relacja pani Mileny.



Inna internautka informowała z kolei, że kupiła jedna noge, ale druga, jej wlasna, wyrwal jej agresywny emeryt.



Promocje w Lidlu stosunkowo często doprowadzają do takich sytuacji. Najslynniejsza byla niedawna bitwa o kolana. Co ciekawe, kiedy sklep wprowadzil promocje na mózgi, wyprzedaz nie cieszyla sie zainteresowaniem klientów.