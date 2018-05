Uwaga na jadowite żmije! 14-latek ugryziony w Bieszczadach. GOPR-owcy walczyli z czasem

kzet69 2 godziny temu Oceniono 27 razy 25

"Żmije atakują" - co za biologiczny analfabeta to napisał?

Żmija sama nie atakuje człowieka, by zostać ugryzionym to trzeba na nią nadepnąć albo ostro ją rozdrażnić nie dając szansy na ucieczkę, pomijam drobiazg że rozdrażniona żmija najpierw głośno syczy zanim ukąsi.

ps. i jeszcze jedno ok 7-80% ukąszeń żmii to tzw. białe ukąszenia, przy których wąż nie używa zębów jadowych, jad jest dla niego zbyt cenny bo tylko dzięki niemu może polować i zdobywać pożywienie.