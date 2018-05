Ekspertyzy za miliony, analiza prawie wszystkich dowodów. Żeby "Kuśnierz" się przyznał?

kukunapniu pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

nasze służby nie są wstanie znaleźć kogoś kogo nagrała kamera wraz z

samochodem i jego rejestracją a przy tym mając dane jego karty kredytowej ....

po miesiącu umorzyli śledztwo a delikwenta znalazła w 2 dni na wlaną rękę poszkodowana



... to co my mówimy o jakichś laboratoriach duporiach i ekspertyzach.