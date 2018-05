Opolskie. 60-latek wjechał "pod prąd" na rondzie. Kierowcy grozi nawet do dwóch lat więzienia

fakej 3 godziny temu Oceniono 4 razy 4

"60-latek wjechał "pod prąd" na rondzie. Kierowcy grozi nawet do dwóch lat więzienia"



Podajcie paragraf z którego wynika, że za wjazd pod prąd na rondzie grozi do dwóch lat więzienia, bo mi się zdaje że dwa lata kratek to mu grożą za promile, a nie za to co zrobił pod ich wpływem.