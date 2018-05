Kwaśniewska radzi protestującym rodzicom. "Spytajcie o 500+, nie każdy powinien je dostawać"

Była pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska zabrała głos w sprawie protestu rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie. Wyjaśniła, że nie pojawiła się na miejscu, ponieważ nie chce, by zostało to upolitycznione. - Chciałabym być razem z wami jak przez 10 lat prezydentury mojego męża. Zawsze sprawy osób niepełnosprawnych ogromnie ceniłam i były dla mnie najważniejsze. Stąd fundacja Porozumienie Bez Barier.

Pierwszy mój wyjazd, który organizowałam jako pierwsza dama, to były międzynarodowe dni niepełnosprawnych w Zgorzelcu - mówiła Kwaśniewska. Dodała, że "sercem i myślami" jest przy protestujących.

Możecie zapytać polityków, czy nie znalazłyby się pieniądze dla waszych dzieci z 500+. Nie każdy powinien dostawać te pieniądze. Są osoby, które dysponują tymi pieniędzmi w dowolny sposób - albo wydają na fajne wakacje, albo na kolejną Playstation. Może sensownie ograniczyć ramy tej ustawy, która już jest? Jest potrzebna, cieszę się, że mnóstwo dzieciaków może korzystać z dobrodziejstwa tej ustawy. Ale może to jest jakieś wyjście z sytuacji, jeśli politycy nie mają pieniędzy dla waszych dzieci

- radziła była prezydentowa. Zaproponowała również, by politycy na jeden dzień zajęli się dzieckiem z niepełnosprawnością. - Mam bardzo wiele zaprzyjaźnionych osób, które mają dzieci niepełnosprawne i podziwiam je za ich trwanie, za ich codzienność, za miłość do każdego z tych dzieci. Bo przecież wasze dzieci, mają problemy naszych dzieci i problemy, o których my, zwykli zjadacze chleba, którzy nie mają niepełnosprawnych dzieci, nie mamy najmniejszego pojęcia - powiedziała.

- Kocham was, jestem z wami, trzymajcie się. Chyba jednak nie odpuszczajcie. Mam nadzieję, że tym razem uda wam się uzyskać to, o co wam chodzi - podsumowała Kwaśniewska. Nagranie ukazało się na Facebooku posłanki PO Henryki Krzywonos-Strycharskiej.