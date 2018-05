Kacper Płażyński. Przystojny kandydat na prezydenta Gdańska wziął ślub

Kacper Płażyński ma dopiero 29 lat, ale jest znany w świecie polityki. Jest on synem Macieja Płażyńskiego, wojewody gdańskiego i byłego przewodniczącego PO, który zginął w katastrofie w Smoleńsku. Kandydat na prezydenta Gdańska ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, a swoją przygodę z polityką rozpoczął w 2015 roku.

Działalność polityczna

Kacper Płażyński aktywnie angażuje się w sprawy społecznie. W 2016 roku sprawił, że w dzielnicy Brzeźno w Gdańsku zniesiono opłaty parkingowe. Wytoczył on również proces firmie Wiparking w tzw. "aferze parkingowej". Do niedawna mężczyzna zajmował jedno z kierowniczych stanowisk w spółce Energa w Gdańsku, która jest zarządzana głównie przez działaczy PiS-u. Na objęcie tego stanowiska nie miały wpływu sympatie polityczne, lecz doświadczenie w dziedzinie prawa gospodarczego i obsługi dużych firm – tak przynajmniej twierdzi młody adwokat. Kacper Płażyński długo nie potwierdzał pogłosek o swojej kandydaturze w wyborach samorządowych. Mimo to był obecny w mediach i często krytykował rządu dotychczasowego prezydenta Gdańska.

Ślub w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Kacper Płażyński wziął ślub z Natalią Nitek w zeszłą sobotę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Sakramentu udzielił im Ireneusz Bradtke. Kandydat PiS-u na prezydenta Gdańska zawarł związek małżeński tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.