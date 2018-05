Majówka się skończyła, a przed nami ciepły tydzień z przerwami na burze [POGODA]

Pogoda w poniedziałek będzie upalna i bezchmurna w całej Polsce. W okolicach Suwałk zapowiada się 20 stop. C. Natomiast w okolicach Wrocławia i Krakowa może paść aż 25 stop. C. Nie przewiduje się żadnych opadów.

Pogoda we wtorek

Pogoda we wtorek będzie równie ładna, a może i ładniejsza, bo temperatury wzrosną wszędzie poza południową Polską. Tam też można spodziewać się deszczu. Najcieplej w centrum – w okolicach Warszawy będzie 25 stop. C.

Pogoda w środę

Pogoda w środę zaskoczy nas uderzeniem ciepła. Tym razem już na terenie całej Polski możemy spodziewać się temperatur rzędu 25-29 stop. C. Zapowiadane są jednak burze, z których najsilniejsze wystąpią na terenach pomiędzy Łodzią a Poznaniem. Za to deszcz popada lekko na Dolnym Śląsku.

Pogoda w czwartek

Pogoda w czwartek to prawdziwe apogeum upałów. Na ten dzień zapowiada się najwyższe temperatury. Najcieplej będzie na terenie wybrzeża zachodniopomorskiego – w okolicach Szczecina termometry wskażą 30 stop. C. Tego dnia mieszkańcy wschodniej Polski powinni przygotować się na opady. Z kolei ze wschodu nadciągną burze, które zagarną prawie całą północ i centrum aż do okolic Poznania.

Czego nie wiesz o burzach? Mapa burz w Polsce >>>

Pogoda w piątek

Pogoda w piątek ponownie ciepła, choć na zachodzie będzie można poczuć wyraźne ochłodzenie. Od zachodniej granicy do okolic Wrocławia termometry wskażą już tylko kilkanaście stopni Celsjusza. Tymczasem w Warszawie i Krakowie dalsze upały. Tego dnia pasmo opadów przejdzie z południa na północ od Kędzierzyna-Koźle prze Ostrów Wielkopolski, Konin, Gniezno, a potem Piłę aż do okolic Koszalina.