Tragiczny bilans majówki na drogach - a to wciąż niepełne dane. Dwa razy więcej ofiar

krzywelustro godzinę temu

Jeśli pomimo intensywnych działań policji (wg oświadczenia jej rzecznika) liczba wypadków, zabitych, rannych i pijanych na drogach nie maleje, to ewidentnie oznacza tylko jedno: że te wszystkie "intensywne działania" można o kant d*** potłuc.



A wystarczy zmienić kryteria rozliczania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach (policja, „krokodyle”, projektanci i organizatorzy ruchu drogowego itp.).



Aktualnie policjanci są mocno motywowani do wlepiania jak największej liczby jak najwyższych mandatów. W ich interesie jest więc, aby kierowcy jeździli niebezpiecznie i po kielichu, bo inaczej utracą złotą kurę znoszącą im złote jajka.



A wystarczyłoby zacząć brutalnie rozliczać ich z konkretnych trendów liczbowych wskaźników wypadkowości rok do roku (procent spadku liczby wypadków na obsługiwanym terenie, procent spadku liczby zabitych i rannych w wypadkach, procent spadku liczby nietrzeźwych w stosunku do ogółu kontrolowanych itd.). Wówczas policja i kierowcy mieliby wspólny interes. Od razu okazałoby się, że w służbach tych pracują ludzie kreatywni, którzy odpowiednio zmotywowani potrafią myśleć w kategoriach skutecznej prewencji, a nie skutecznej restrykcji. Ideałem, do którego powinien dążyć każdy komendant każdego komisariatu byłaby sytuacja, w której na jego terenie w ogóle nie wlepia się mandatów, gdyż wszyscy kierowcy jeżdżą trzeźwo i bezpiecznie.



A jeśli niektórzy nie potrafią i wskaźnik wlepiania mandatów będzie rósł na ich terenie w podobnym tempie jak ilość wypadków i ich ofiar, to zadedykowałbym im słynną wypowiedź Marszałka: ”Wam panowie kury szcz... prowadzić, a nie politykę robić”.