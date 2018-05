Prezes TVP chce pozwać "Newsweeka" już po fragmencie tekstu o "Wiadomościach"

stachud 3 godziny temu Oceniono 19 razy 15

Kurski nie napinaj się bo NEWSWEEK to amerykańska korporacja. Żebyś nie musiał przepraszać. Chłopaki abramsem podjadą pod twoją norę to się obfajdasz ze strachu. Z TVN przegrałeś to i z Newsweekem przegrasz.