Dziennikarze murem za kolegą, który ujawnił nagranie ws. Stachowiaka. "Jest parcie na znalezienie źródła przecieku"

15 maja 2016 r. zatrzymany przez policję na wrocławskim rynku Igor Stachowiak został przewieziony na komendę. Tam był kilkakrotnie rażony paralizatorem, zmarł.

Nagranie z komisariatu Wrocław-Stare Miasto "Superwizjer" TVN wyemitował w maju 2017 r. Na filmie z kamery umieszczonej na paralizatorze widać, jak 23-letni Igor Stachowiak wił się z bólu na podłodze policyjnej toalety. Do nagrania dotarł reporter Wojciech Bojanowski.

Po tym śledztwo przyspieszyło, a w policji doszło do fali zwolnień i odwołań. Stanowiska stracili: komendant wojewódzki policji we Wrocławiu, jego zastępca nadzorujący pion prewencji oraz szef komendy miejskiej we Wrocławiu. Zwolniono też policjanta, który użył paralizatora wobec Igora Stachowiaka. Pozostał on jednak funkcjonariuszem Żandarmerii Wojskowej. Śledztwo trwa, jednak od marca wiadomo, iż policjanci nie będą oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Tymczasem policja stara się ustalić, w jaki sposób wyciekło nagranie z paralizatora - główny element materiału TVN, który zmienił bieg sprawy. Według "Faktu" w policji "jest duże parcie na odnalezienie i surowe ukaranie źródła przecieku". W tej sprawie przesłuchani zostali rodzice Stachowiaka. Potwierdzili to w rozmowie z dziennikiem, nie mogli jednak zdradzić szczegółów. "Fakt" stawia pytanie, czy chodzi właśnie o odnalezienie źródła dziennikarza i czy Bojanowski także zostanie przesłuchany.

"Murem za Bojanowskim"

Już w listopadzie zeszłego roku "Rzeczpospolita" napisała, że policyjni związkowcy ścigają Bojanowskiego ws. ujawnienia materiałów z kamery. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów po ich wniosku wszczęła śledztwo ws. rozpowszechniania materiałów śledztwa ws. śmierci Stachowiaka.

"Publikując nagrania, dokonano linczu na policjantach. To wywołało falę hejtu. Ferowanie wyroków na tym etapie było nieuczciwe" - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Piotr Malon, szef regionalnego policyjnego związku.

W tym samym czasie sąd zwolnił dziennikarza TVN z tajemnicy dziennikarskiej. Bojanowski mówił, że dostał zawiadomienie z sądu, zanim jeszcze został wezwany na jakiekolwiek przesłuchanie. - Już na samym początku jestem zwolniony z tajemnicy, chociaż nie miałem okazji się nią posłużyć - stwierdził wtedy. Zapewnił, że nie zamierza ujawnić swojego źródła i będzie bronić tajemnicy dziennikarskiej.

Po sugestiach o możliwych konsekwencjach dla Bojanowskiego swoje oburzenie i solidarność wyrazili inni dziennikarze. Na Twitterze pojawił się hasztag "Murem za Bojanowskim".

"Żaden z policjantów zamieszanych w śmierć Igora Stachowiaka nie poszedł siedzieć.

Brak odpowiedzialnych, policjant nadużywający paralizatora po zawieszeniu wrócił do pracy, a prokuratura ściga... dziennikarza, który ujawnił ukrywaną prawdę" - napisał Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

"Jeśli prokuratura szuka informatorów Bojanowskiego w spr. Stachowiaka to stajemy się Rosją. Chyba to prawda, bo prokuratura ściga też ludzi podejrzanych o kontakty z nami, z Edytą Żemłą i Pawłem Ławińskim w spr. Żandarmerii Wojskowej. Lubię mój kraj, ale nie znoszę mojego państwa" - stwierdził dziennikarz Onetu Marcin Wyrwał.

"Przypominam, że prokuratura szuka też informatorów Ewy Żarskiej. Ewa dwukrotnie odmówiła ich ujawnienia i dwukrotnie została ukarana grzywną" - napisał Jan Kunert z Polsatu.

