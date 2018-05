Górnik z Zofiówki przed śmiercią napisał karteczkę do żony. Korespondencję odkryli ratownicy

4ted 2 godziny temu Oceniono 12 razy 6

Powinni od czasu do czasu pisać w ten sposób o wypadkach samochodowych, jak ranny to jakie rany, kaleka do końca życia? Jak osierocił, to ile dzieci i czy poinformowano już żonę i dano opiekę psychologa?

Może to da do myślenia pijakom za kółkiem i innym piratom oraz ich pasażerom.