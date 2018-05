Upamiętnili wyzwolenie obozu przez Brygadę Świętokrzyską. Ta wcześniej kolaborowała z Niemcami

Z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego i przedstawicieli rządu odsłonięto tablicę pamiątkową w czeskim Holiszowie. Przemawiał tam szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Tablica upamiętnia wydarzenie, które - mówił Kasprzyk - zapisało się "złotymi zgłoskami" w najnowszej historii. Minister mówił, że Brygada Świętokrzyska była "jedyną polską zwartą formacją zbrojną", która wyzwoliła obóz koncentracyjny.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11 mszą św. w kościele św. Piotra i Pawła. Następnie odsłonięto tablicę upamiętniającą wyzwolenie obozu przez polskich żołnierzy.

Brygada Świętokrzyska NSZ wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet w Holiszowie 5 maja 1945 roku. Z obozu Holleischen (filii KL Flossenbürg) uwolnionych zostało około 1000 kobiet: 400 Francuzek, 280 Żydówek, 167 Polek oraz Czeszki, Holenderki, Belgijki, Rumunki, Jugosłowianki i kobiety innych narodowości. Niemieckie dowództwo planowało zniszczenie obozu oraz zabicie więźniarek przed wejściem wojsk amerykańskich. Pod baraki podłożono substancje łatwopalne i czekano na rozkaz podłożenia ognia. Akcja Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych ocaliła kobietom życie.

Czarne karty w historii Brygady Świętokrzyskiej

W lutym premier Mateusz Morawiecki upamiętnił w Niemczech członków Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Wtedy zwracano uwagę, że dość niefortunny wybór ze względu na to, że oddział ten otwarcie kolaborował z hitlerowcami.

W Brygadzie Świętokrzyskiej istotną rolę odgrywał Hubert Jura "Tom", którego działalność to jedna z czarnych kart Brygady Świętokrzyskiej. Jura kolaborował z Niemcami, za co Armia Krajowa wydała na niego wyrok śmierci, wiadomo, że jego ludzie mordowali m.in. Żydów zbiegłych z gett i "nieprawomyślnych" członków podziemia. Do Brygady Świętokrzyskiej "Tom" trafił z propozycją pośredniczenia w kontaktach z Niemcami. W ten sposób Brygada wycofała się na Zachód u boku Wehrmachtu, otrzymując od niemieckiego wojska wsparcie żywnościowe i ekwipunkowe.

Po dotarciu do Czech Brygada Świętokrzyska chciała dołączyć do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, jednak nie zgodził się na to rząd na uchodźstwie, właśnie ze względu na kolaborację. Dopiero w 1988 roku prezydent Kazimierz Sabbat uznał członków NSZ za kombatantów.

Szef wywiadu Inspektoratu Kieleckiego AK pisał, że współpraca NSZ z gestapo "była w zasadzie jawna i poszczególni dowódcy nie kryli się z tym, że otrzymują broń i amunicję do walki z komuną od władz okupacyjnych".

"To była cena, którą warto było zapłacić"

Gest Morawieckiego wywołał wtedy dyskusje nt. oceny działań Brygady Świętokrzyskiej. Publicysta historyczny "Do Rzeczy" Piotr Zychowicz wziął w obronę Brygadę Świętokrzyską. Przypomniał właśnie o tym, że wyzwoliła ona obóz koncentracyjny w Holiszowie. "To nie jest powód do wstydu" - ocenił. W dyskusję z Zychowiczem wszedł Roman Imielski z "Gazety Wyborczej", który przypomniał jawną kolaborację BŚ.

"To była cena, którą warto było zapłacić. Dzięki temu taktycznemu porozumieniu z Niemcami dowództwu BŚ udało się ocalić życie swoich żołnierzy. Oni w ten sposób ratowali się przed bolszewikami" - podtrzymywał Zychowicz.