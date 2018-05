Prof. Izdebski po raz pierwszy z chorą córką. "To zasługa Magdy, chciała wesprzeć protest"

Maksymilian Vargas 3 godziny temu Oceniono 25 razy 19

Problem z niepełnosprawnymi i ich rodzinami pokazuje tylko jaki ten kraj i jego mieszkańcy są obłudni i pełni hipokryzji. 500+ przykład totalnego rozdawnictwa kasy za głosy wyborcze. A gdy trzeba rzeczywiście pomóc , państwo rozkłada ręce , a w zasadzie pan Kaczyński (bo to jest już jego prywatne państwo) rozkłada ręce i twiedzi że nie ma pieniędzy na takie fanaberie. Lata 89-15 to był tylko epizod w historii tego smutnego kraju, teraz to jjuż równia pochyła.