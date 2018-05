Był śpiący i włamał się do domu. Znalazła go w łóżku, ale do pobudki potrzebna była policja

Łożko, sen, zdj. ilustracyjne (Łukasz Wadolowski / Agencja Gazeta)

Pijany 47-latek włamał się do cudzego domu w Szczytnie, po czym, jakby nigdy nic, położył się spać. Właścicielka zastała go w lokum po powrocie, a policja zanim go zatrzymała... musiała go obudzić, bo spał jak zabity. Mężczyźnie grozi do roku więzienia.

REKLAMA

O tym, że w Szczytnie lepiej nie pozwalać sobie nawet na "drobne wyskoki" powinien wiedzieć każdy. Na policjanta, bądź też przyszłego funkcjonariusza łatwo tam się natknąć - mieści się tam Wyższa Szkoła Policji szkoląca przyszłych stróżów prawa. Zapomniał o tym 47-letni mieszkaniec tego miasta, który w weekend majowy trochę "popłynął" i pod wpływem alkoholu wyłamał drzwi i wdarł się do jednego z mieszkań i w najlepsze poszedł spać. Na intruza natrafiła właścicielka lokalu, która najpierw przeszła obok otwartych drzwi, zobaczyła też rozbitą szybę, a na koniec ujrzała 47-latka śpiącego w jej łóżku. Kobieta zadzwoniła wtedy na policję. Dopiero funkcjonariuszom udało się wybudzić mężczyznę z głębokiego snu, policjanci czuli też od niego alkohol. 47-latek już wtedy tłumaczył, że nie wie, jak znalazł się w czyimś mieszkaniu, ponieważ nie pamięta po wypiciu zbyt wiele. Mężczyzna mimo swoich wyjaśnień nie uniknie kary - po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut naruszenia miru domowego. Zgodnie z Kodeksem Karnym za takie przestępstwo grozi do roku więzienia.

Czarny. Quiz wiedzy ogólnej 1/15 Zawiszę Czarnego, słynnego polskiego rycerza, odnajdziemy na obrazie Jana Matejki: Bitwa pod Grunwaldem Jan Sobieski pod Wiedniem Stefan Batory pod Pskowem