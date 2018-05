Wstrząs w Zofiówce. Odnaleziony górnik nie żyje. Nawiązano kontakt z kolejnym uwięzionym

mjunhy 3 godziny temu Oceniono 48 razy 38

Jak to jest że jak ginie policjant czy górnik to wszędzie o tym piszą i mówią i nawet premier przyjeżdża a jak u nas w firmie tragicznie zginęło trzech pracowników to nigdzie nie było o tym ani słowa a rodzina została bez pomocy bo pracowali na umowie śmieciowej. Dlaczego tak jest w tej Polsce że jednych traktuje się jak prawdziwych pracowników a innych jak śmieci mimo że praca tak samo ciężka i niebezpieczna. Jedni zarabiają za dużo i jeszcze mają przywileje a inni głodowe zarobki i nie wiadomo czy dla nich będzie pełna emerytura bo mimo że ciężko pracowali to mało zarabiali więc jeszcze mniej się im należy. Gdzie jest sprawiedliwy podział zysku narodowego ? Nadal mamy brak praworządności jak za czasów komunistycznych.