Burmistrz Błaszek zaprasza do mobilnego konfesjonału. "Zachęcam do spowiedzi"

- Z inicjatywy ks. Ryszarda Krakowskiego Proboszcza Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wojkowie mamy w naszej gminie mobilny konfesjonał. Zachęcam do korzystania z sakramentu spowiedzi - napisał na swoim Facebooku burmistrz Błaszek, Karol Rajewski. Umieścił też zdjęcie czerwonego auta z napisem: "Jezu ufam Tobie" i znaczkiem konfesjonału.

Wielu komentujących skrytykowało fakt, że informację o spowiedzi ogłasza przedstawiciel świeckiej władzy. Burmistrz Błaszek nic im na to nie odpowiedział.

To co wywołało zdziwienie w sieci, nie dziwi zapewne mieszkańców Błaszek w woj. łódzkim. Rajewski, który wcześniej był radnym z ramienia PiS, nie ukrywa swojej religijności. Wprost przeciwnie, polityk prezentuje się jako wierzący nawet na swojej oficjalnej stronie. Znaleźć tam można m.in. akt zawierzenia Matce Bożej: "Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!! Oto ja twój syn Karol Rajewski. Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam". Znajdziemy również zdjęcia z pielgrzymek.

Mają ułatwić spowiedź

Z mobilnego konfesjonału skorzystać mogą nie tylko mieszkańcy Błaszek. Spowiadać się w busie mogą też wierni z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jeździ nim ksiądz Rafał Jarosiewicz. O lokalizacjach mobilnego konfesjonału informuje w internecie. W pojeździe znajduje się prawdziwy konfesjonał.

