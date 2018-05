Rodzina była pewna, że pochowała Julię. Później dostali do rąk protokół z sekcji zwłok

jezuitaitamta pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

Ja nakazałem swoim córkom , iżby mnie skremowały zanim jakiemuś prokuratorowi do łba wpadnie poye6ana myśl o sekcji mego czcigodnego truchła. A nuż na mojej sekcji wykryto by u mnie waginę, o której istnieniu przez 61 lat nie miałem żadnych wiarygodnych informacji, a może znaleziono by u mnie jakowyś tajny tatuaż agenta KGB. o którem również nie zostałem poinformowany przez domniemanych mocodawców. Jak już będę absolwentem szkoły życia, to niech się ode mnie od3,14R/lą wszelkie służby doczesnego świata tego, bo kości moje (spopielone) mchem porosną i użyźnią ziemi szmatek w rodzinnym wielowiekowym towarzystwie.