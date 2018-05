"Żądamy ochrony życia narodzonego". Demonstracje poparcia dla niepełnosprawnych

"Żądamy ochrony życia narodzonego" - to jedno z haseł, które skandowali uczestnicy protestu przed Sejmem. Po raz kolejny ludzie demonstrowali tam poparcie dla protestu rodziców osób niepełnosprawnych, którzy od 18 dni przebywają w Sejmie. Dzisiejsza demonstracja, współorganizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet, zbiegła się też z Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Podczas wystąpień przed Sejmem poruszano kwestie postulatów protestujących w parlamencie, ale też szerszej sytuacji osób z niepełnosprawnościami - między innymi trudności z poruszaniem czy znalezieniem pracy. Niektórzy uczestnicy demonstracji zapowiedzieli, że będą pojawiać się przed gmachem parlamentu codziennie, do momentu zakończenia protestu w Sejmie.

Protesty dla niepełnosprawnych

Manifestacja na Wiejskiej w Warszawie była największa, jednak pikiety poparcia odbywały się dziś także w innych miastach Polski. Kilkadziesiąt osób było m.in. w Piotrkowie Trybunalskim. - Wspieramy rodziców protestujących w Sejmie. Supermamy! - skandowali.

Wspierający rodziców w Sejmie zebrali się też m.in. w Wałbrzychu, Lublinie i Sopocie.

"Proszę o eutanazję dla mnie i syna"

Dziś rano odbyła się konferencja minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Zapowiedziała, że we wtorek posłowie zajmą się wzrostem renty socjalnej do wysokości renty minimalnej oraz zwiększeniem pomocy rzeczowej dla niepełnosprawnych. Rafalska mówiła, że jest gotowa do rozmów z protestującymi w Sejmie rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych "w każdej chwili".

Po konferencji Rafalskiej reprezentantki protestujących rozmawiały w Sejmie z dziennikarzami. Jedna ze strajkujących matek, Marzena Stanewicz, odpowiedziała, że produkty przedstawione przez rząd [pomoc rzeczowa dla niepełnosprawnych - red.] są "już zawarte w karcie Unii Europejskiej od 10 lat i nie są realizowane". Później kobieta, nie ukrywając emocji, podsumowała, co sądzi o stanowisku rządu w sprawie niepełnosprawnych.

Mamy dzisiaj dzień godności osób niepełnosprawnych, a dla mnie, matki 25-letniego upośledzonego chłopca, to jest dzień dyskryminacji takich osób. (...) Dlaczego nas kopiecie i depczecie, dlaczego godność w tej Polsce jest poniżej naprawdę minimum? Ja proszę o eutanazję dla mnie i dla mojego syna

- mówiła łamiącym się głosem.

5 maja - Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez ONZ, obchodzony jest 3 grudnia, jednak podobne święto obchodzi się tylko w Europie 5 maja. Jest to Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, podczas którego w Polsce organizowany jest Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych.