Pijany łodzianin strzelał do ptaków w mieście. Gdy przyszli go zatrzymać... zadzwonił po policję

Martwy gołąb, zdj. ilustracyjne (Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta)

Pijany mieszkaniec Łodzi zastrzelił z wiatrówki gołębia, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Podczas zatrzymania miał promil alkoholu, a wcześniej uskarżał się dyżurnemu na... policjantów, którzy dobijali się do jego domu.

REKLAMA

3 maja późnym popołudniem łódzcy policjanci dostali informację, że na ulicy Czarnkowskiej znaleziono martwego gołębia. Przechodnie, którzy na niego natrafili, podejrzewali, że ptak został zastrzelony. Funkcjonariusze podjęli ten trop i zaczęli poszukiwać mieszkania, z którego okna ktoś mógł oddać strzały. Podczas poszukiwań dotarli do mieszkania, w którym początkowo nikt nie otwierał drzwi. Wtedy do dyżurnego policji zadzwonił lokator wspomnianego mieszkania, uskarżający się na kogoś pod drzwiami, dobijającego się do jego domu. Wtedy 59-latek usłyszał od dyżurnego, że pod jego drzwiami stoi policja. Mężczyzna otworzył więc drzwi, a funkcjonariusze poczuli od niego woń alkoholu. Policjanci w jego mieszkaniu znaleźli i zabezpieczyli dwie wiatrówki i trzy pudełka śrutu. Po przebadaniu okazało się, że 59-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu. Funkcjonariusze z łódzkiej komendy zapowiedzieli, że po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszy zarzut zabicia gołębia. Za takie przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Rozumiesz, co mówią do siebie policjanci? Sprawdź, czy rozszyfrujesz ich slang 1/10 Kiedy policjanci mówią, że 'weszli na rympał', to znaczy, że: Weszli przez sąsiedni balkon Siłą wywarzyli drzwi Weszli przez piwnicę