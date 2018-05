Słupsk: ojciec znęcał się nad chorą na raka córką. 19-latka po ostatnim pobiciu zmarła

W połowie kwietnia policja otrzymała zgłoszenie od pracownika socjalnego, którego zdaniem 45-letni mieszkaniec Słupska mógł stosować przemoc domową wobec córki. Funkcjonariusze ustalili, że ojciec nie tylko bił 19-latkę, ale też znęcał się szydził i używał wobec niej słów wulgarnych. Mężczyźnie trzykrotnie zakładano Niebieską Kartę.

Tym razem mężczyzna miał szarpać i dusić córkę, w jej jamie ustnej pojawiła się krew. Służby poinformowała matka dziewczyny, której "przeszkadzał hałas" - relacjonuje szef słupskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozmowie z serwisem gp24.pl. 45-latek został aresztowany na dwa miesiące i usłyszał zarzuty znęcania się.

Jak informuje serwis gp24.pl, u Roksany wykryto glejaka 3 lata temu. Od roku zaś dziewczyna nie mogła sama chodzić, ani mówić, a porozumiewała się za pomocą smsów. 19-latka już wcześniej mogła trafić do hospicjum. Miała nie zgodzić się na to ze względu na babcie, która oznajmiła, że nie przeżyje pobytu wnuczki w takiej placówce.

Po pobiciu nastolatka trafiła do szpitala, a kilka dni później jej stan pogorszył się na tyle, że przewieziono ją do hospicjum, gdzie zmarła. Biegli mają ustalić, czy pobicie przyczyniło się do pogorszenia stanu Roksany, a w konsekwencji śmierci.