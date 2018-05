Przyjemna pogoda na koniec majówki, ale uwaga na lokalne przymrozki

mederith godzinę temu Oceniono 1 raz -1

Czyli pogoda w kratke, ale po majowce jestesmy dobrej mysli.

Bociany dalej beda nosic towar do tych...potrzebujacych...

Na wiosne wiekszosc potrzebujacych "ZAKWITNIE"...jak to wiekszosc robi na WIOSNE...

Jak ktos zobaczy bociana lecacego, to caly rok przeleci jak bocian, ktory szuka...miejsca na GNIAZDO, a potem zaprosi bocianice. Na wiosne i wiosennie wariacje to wszystkim nam pod ....i chcemy, aby nasza DRUGA POŁOWKA, zrobila nam WIOSENNEGO, KTORY STERCZY WIOSENNIE...hmmmm Pozdrawiam wszystkie SAMCE WIOSENNIE...JA JESTEM WIOSENNY:):):