Donald Trump spotka się z Kim Dzong Unem w... Prezydent USA już wie. Podgrzewa atmosferę

---Ty, Kim to gdzie sie spotkamy?

---Hmmm no nie wiem...ty cos wybierz Donald, aby nie bylo, ze ja wybralem...

---Dobra, ja cos wybiore...ale Kim, ty bedziesz musial to zaakceptowac...no, to moje wybranie...

---Okej, ja wszystko zaakceptuje, ale pamietaj, ja nie lubie latac dlugo samolotami...to musi byc gdzies blisko, abym dojechal swoim pancernym pociagiem.

---Hahahaha Kim, mam do ciebie slabosc i cos wybiore o rzut beretem od twojej fortecy, abys przyjechal na czas hahaha

---Nie smiej sie Donald...ten sie smieje, co sie smieje ostatni. Mozesz byc ostatnim przezydentem USA, jaki ze mna rozmawial....

---Nie strasz, nie strasz Kim...Lubie cie...moge powiedziec, ze cie polubilem...z toba to jest dreszczyk emocji...bedziemy wspolpracowac nad tym dreszczykiem emocji?

---Nie ma sprawy Donald, ze mna jak z "prawdziwym przywodca", ktory trzyma palce na atomowych guzikach.

---Hahahahaha naprawde cie polubilem Kim, hahahaha...a jesli chodzi o "atomowe guziki", to ja mam ich wiecej...skocz do CEPELII, tam maja "oryginalne guziki" hahaha polubilem cie Kim:):)