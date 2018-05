Owsiak pokazuje wymowne zdjęcie i deklaruje: "Przekażę pieniądze na konto protestujących"

"Właśnie odebrałem wiadomość, że wydawnictwo ZNAK rozliczyło moją książkę wydaną kilka miesięcy temu. Sprzedała się dobrze i 42 tysiące złotych wpłynęło na moje konto. W całości przekazuję te pieniądze na Państwa konto, by wspomóc Was w walce" - napisał w poście skierowanym do Iwony Hartwich Jurek Owsiak.

Ale stawia warunek. Zdaniem pomysłodawcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Hartwich i inni protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni założyć "fundację lub stowarzyszenie". Wtedy pieniądze trafią na konto.

"Szanowna Pani, ukłony ogromne!! Dla Pani i wszystkich protestujących w Sejmie. Pozostaje w ogromnym szacunku dla Wszystkich osób, które protestują" - dodał Owsiak.

Przypomnijmy, dziś rozpoczął się już 17. dzień od kiedy niepełnosprawni i ich opiekunowie weszli do Sejmu, by wywierać presję na rządzie. Na razie nie planują opuszczać budynku.