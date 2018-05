Wystartował maturalny maraton. Para prezydencka nagrała na tę okazję krótki filmik

kuzyn_beckenbauera godzinę temu Oceniono 4 razy 4

"To Wy będziecie budować przyszłość Rzeczypospolitej"



Duda mówi do swojego elektoratu. Młodzież jest dziś mocno prawicowa, bo to bardzo młodzieżowe - słuchać o rycerzach, żołnierzach, amarantach, wysadzaniu w powietrze, umieraniu za ojczyznę. Cała prawicowa narracja jest na miarę marzeń niedojrzałych z natury nastolatków. Dzieciaki lubią fantazjować, więc historie o pogonieniu zdrajców, o prawdziwych wartościach i o Polsce-wyspie sensu na morzu europejskiego zepsucia bardzo rozpalają ich wyobraźnię. To, co merytoryczne, to, jak naprawdę działa państwo, nie ma dla tych dziecięcych umysłów rozpalonych legendami żadnego znaczenia. Przejrzystość, spójność i skuteczność prawa, procedury, etos obywatelski, wolność dla różnych grup, równowaga społeczna i konieczność kompromisów - te kwestie, dla państwa fundamentalne, nie mieszczą się w tych małych harcerskich umysłach, żyjących ciągłymi pochodami, paradami, składaniem wieńców i rekonstrukcjami historycznymi. Żołnierz Wyklęty - to idol współczesnego dziewiętnastolatka i jedyny model poznawczy, jakim dziewiętnastolatek dysponuje.



Ten kraj naprawdę źle skończy, w objęciach Rosji, jak zawsze zresztą, bo wychowuje ludzi do ciągłego konfliktu, patologicznego, jałowego uporu, do podniecania się bogoojczyźnianymi błyskotkami i do umierania, a nie do życia.