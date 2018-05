Poznajesz tego mężczyznę? Szuka go policja. Robert B. za kółkiem może być bardzo groźny

Monika Kuczewska 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

A jak idiota w bmw 30.04 zatrzymał się na gdańskiej na lewym pasie probujac wymusić zmusić nas do zmiany pasa powodując kolizje i uciekając z miejsca zdarzenia to policjant powiedział mi że on już może byc pod Mława i jak on ma go gonić? Na moje zapytanie czy w takim razie policja jest tylko w Lomiankach odpowiedział mi że w Warszawie brakuje 1000 policjantów. To jeden bandyta w bmw jest lepszy od innego bandyty w bmw?