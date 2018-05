Tragiczna (!) statystyka wypadków drogowych w majówkę. "To zatrważające dane"

artur74 3 godziny temu Oceniono 7 razy 5

Liczba wypadków i ofiar na polskich drogach to koszmar.

Chyba najwyższa pora, by ponad podziałami partyjnymi, zaostrzyć prawo w tej kwestii!

Bezwzględna konfiskata pojazdu w razie jazdy po pijaku oraz w drastycznych przypadkach naruszenie przepisów drogowych ( np. w Niemczech już jest konfiskata za udział w nielegalnych wyścigach na drogach publicznych!).

Do tego obligatoryjne specjalne testy psychologiczne dla kierowców, którzy utracili uprawnienia, np. po 21 punktach.

I rzecz najważniejsza! Ogólnokrajowa kampania społeczna promująca bezpieczną jazdę.