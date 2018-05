Będzie żar, ale IMGW alarmuje. Ostrzeżenia 1. i 2. stopnia dla ogromnej części kraju

3 maja zapowiada się równie ciepło jak poprzednich kilka dni. Maksymalna temperatura w centrum kraju wyniesie 30 st. C, najcieplej będzie w południowo-wschodniej części kraju - nawet do 32 st. C w Rzeszowie. Im bliżej granicy z Niemcami, tym chłodniej - do maksymalnie 22 st. C we Wrocławiu i 21 st. C w Szczecinie - przewidują prognostycy TVN Meteo.

Ale pomimo korzystnych temperatur, w drugiej połowie dnia pogoda da nam się we znaki. IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia dla pięciu województw. Burze z gradem zapowiadane są dla woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Ale to nie w tych rejonach pogoda będzie najsłabsza. Ostrzeżenia II stopnia wydano dla całego województwa pomorskiego i północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Tu IMGW przewiduje możliwe "wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia".

W takiej sytuacji, jak czytamy na stronie Instytutu, zalecana jest duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej, a także "dostosowanie planów do warunków pogodowych".