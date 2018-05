W Warszawie intronizowali Jezusa na króla Polski. "Sam Pan Jezus o to się upomniał"

buk-humor-dziczyzna przed chwilą Oceniono 1 raz 1

Wszelkie możliwe religie, to największe zło jakie w czasie całej historii ludzkości zostało przez nią wymyślone i przez wieki doprowadzone do perfekcyjnego absurdu. Mnie nie kręci walenie czołem przed różnymi przedmiotami, kanibalistyczno-wampiryczne obrzędy ani schylanie karku przed wynaturzonymi zwyronialcami , których miejsce jest w kryminale.. Religie to najbardziej złowrogi system totalitarny , a największe imperium zbrodni to tzw. Watykański kościół katolicki, przez który rządzący usiłują zniewalać społeczeństwa, to totalny rynsztok jaki ludzkości zgotowali różnego typu pomyleńcy , jednak najważniejsze, że większość zaczyna to rozumieć.