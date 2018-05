Pędził 200 km/h, próbował uciekać, mimo otwartego złamania. Policjanci musieli strzelać

Do pościgu doszło między godziną drugą a trzecią nad ranem. Policjanci z Bartoszyc około godziny drugiej w nocy próbowali zatrzymać do kontroli drogowej 37-letniego kierowcę volvo. Mężczyzna zignorował polecenie policjantów i rzucił się do ucieczki. Funkcjonariusze ruszyli w pogoń za uciekinierem, po pewnym czasie go zgubili - mężczyzna chwilami jechał z prędkością 200 kilometrów na godzinę.

Do akcji dołączyli policjanci z Lidzbarka Warmińskiego, którzy kontynuowali pościg.

Zgłoszenie o zbliżającym się uciekinierze otrzymali również olsztyńscy policjanci, więc na wysokości fotoradaru w Dywitach rozstawili pierwszą blokadę. Kierowca ją ominął, potrącając policjanta. Jego obrażenia nie są poważne - chwilę przed uderzeniem odskoczył w bok, lusterko pojazdu uderzyło go w prawą rękę.

Mł. asp. Rafał Prokopczyk w rozmowie z Gazeta.pl potwierdza, że jeden z policjantów podczas pierwszej próby zatrzymania oddał cztery strzały ostrzegawcze. To jednak nie zatrzymało kierowcy.

Drugą blokadę, złożoną z dwóch radiowozów, gdyż z powodu dynamicznej akcji nie udało się na czas rozłożyć kolczatki, funkcjonariusze ustawili na drodze K51 między rzeką Wadąg a Olsztynem. Kierowca volvo postanowił staranować przeszkodę. Uderzył w jeden z radiowozów, a następnie w drzewo, co skutecznie zatrzymało pojazd - 80 kilometrów od próby kontroli.

W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał złamania otwartego kończyny dolnej. Mimo to, próbował uciekać. Policjanci obezwładnili go kilka metrów dalej. Obecnie mężczyzna przebywa w szpitalu. Sali, na której przebywa, pilnują policjanci. Zatrzymany był trzeźwy. Mężczyźnie pobrano również krew do badań toksykologicznych, jeszcze nie ma wyników.

- powiedział w rozmowie z Gazeta.pl mł. asp. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Jak podkreśla, mężczyzna odpowie za wiele przestępstw, w tym niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Tylko za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. 37-latka czeka również utrata prawa jazdy.

Pogoń za 37-latkiem zajęła ponad godzinę, brali w niej udział policjanci z trzech komend, a pościg trwał przez trzy powiaty.