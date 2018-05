Na Śląsku samochód z pasażerem stoczył się do stawu. Trwa akcja ratunkowa

W Nieboczowach (woj. śląskim) do zbiornika wodnego wjechał samochód z jedną osobą. Na miejscu są jednostki straży pożarnej z Wodzisławia Śląskiego i Raciborza. - Zgłoszenie dostaliśmy o 19.16, akcja trwa już ponad godzinę - mówi w rozmowie z z Gazeta.pl st. kpt. Tomasz Starowicz z powiatowej komendy PSP w Wodzisławiu Śląskim.

Z informacji przekazanych nam przez straż w Wodzisławiu Śląskim nad stawem przebywały akurat trzy osoby, które łowiły ryby. Jedna z nich spała w samochodzie, który z niejasnych przyczyn zsunął się do zbiornika wodnego. - Udało nam się najprawdopodobniej zlokalizować ten samochód na głębokości od 3 do 4 metrów i od 10 do 15 metrów od brzegu - mówi st. kpt. Starowicz.

Wszystko wskazuje na to, że w samochodzie cały czas znajduje się człowiek.