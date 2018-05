Pogoda - marzenie. Palące słońce i wysokie temperatury. Ale synoptycy ostrzegają przed nawałnicami

almagus godzinę temu Oceniono 4 razy -2

Pełny odlot.



Piwko złoty łanie.

Wonna gorycz chmielu.

Słyszę twe wołanie.

A ze mną tak wielu.



Piwko złoty łanie.

Chwilowej lewitacji.

To przecież wyzwanie.

Odmian degustacji.



Piwko złoty łanie.

Na przykład porterek.

Zbyt dużo, nie wstanie.

Po jednym spacerek.



Piwko złoty łanie.

Miastowym na pola.

To pszczele bzykanie.

Miodu aureola.



Piwko złoty łanie.

Do wspólnego śpiewu.

Watra po zaranie.

Natury powiewu.



Piwko złoty łanie.

Podniebna majówka.

Nasze grillowanie.

Zakwita też główka.



2018-05-01 almagus

almagus.blox

www.youtube.com/watch?v=y3fozbxOG9Q