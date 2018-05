Wypadek w Majówce. Zwolniła ze względu na znak drogowy. Wtedy zmiażdżył ją pijany kierowca BMW

chi-neng 2 godziny temu Oceniono 55 razy 43

Nie wiem czy zauwazyliscie to samo co ja, ze wiekszosc wypadkow drogowych jest spowodowane przez oszolomow, ktorzy potracili glowy, z powodu tego, ze musza imponowac jako wlasciciele BMW?

Co za zalosna mentalosc.