Celnicy znaleźli przy nim heroinę wartą setki tysięcy złotych. Zdradził go jeden szczegół

Funkcjonariusze z Działu Granicznego Realizacji Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie udaremnili przemyt 3,5 kg heroiny. Narkotyki próbował przemycić 23-letni obywatel Łotwy, powracający z Mozambiku. Podejrzenie celników wzbudził fakt, że mężczyzna krótko przebywał za granicą.

Podjęto decyzję o prześwietleniu jego walizki. Jak podaje Izba Administracji Skarbowej w Warszawie obraz RTG był niejednoznaczny, więc funkcjonariusze dokładnie przeszukali bagaż 23-latka. Po wyciągnięciu z walizki wszystkich rzeczy zauważono "nienaturalne wzmocnienia w bocznych ścianach oraz w dnie plecaka, który znajdował się w środku walizki" - informuje IAS.

25 tys. działek

W skrytkach walizki odkryto beżowy proszek. Badania wykazały, że proszek to wysokiej czystości heroina. Celnicy w sumie zabezpieczyli 3,5 kg substancji. Szacunkowa wartość narkotyków to ok. 700 tys. zł. Z takiej ilości heroiny mogłoby powstać ok. 25 tys. "działek", a w tej postaci, jak zaznacza IAS, wartość narkotyku byłaby zdecydowanie wyższa.

Rekordowa ilość

23-latek, który przewoził narkotyki został tymczasowo aresztowany. Zeznał, że nie wiedział, co znajduje się w walizce. Za próbę przemytu grozi mu nawet 15 lat więzienia. - To rekordowe w tym roku zatrzymanie tzw. twardych narkotyków na lotnisku Chopina - powiedział Arkadiusz Łaba, naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego.