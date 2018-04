3-latka uruchomiła samochód, który przygniótł do ściany 64-latka. Mężczyzna zginął na miejscu

Jan Kowalski 17 minut temu Oceniono 4 razy 2

Prawdziwi szoferzy wyśmiewają tych co nie zostawiają aut na biegu tylko używają ręcznego. Tak, używam ręcznego i ustawiam luz, ale... żyję. Żadne dziecko mnie nie przygniecie. Bieg można wrzucić (dla pewności) ale zawsze w parze z ręcznym (nie licząc większych mrozów). Ja zwykle zostawiam tylko ręczny i nic się nigdy nie stało - auto jest wtedy neutralne, kto by nie wsiadł i co by nie zrobił (czy przekręcił kluczyk, czy wcisnął sprzęgło) auto nie drgnie. I to najważniejsze... A na biegu to tak jakby auto było bombą z opóźnionym zapłonem...