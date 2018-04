Taka zmiana wielu się nie spodoba. Po słonecznym początku dnia pora na burze [POGODA]

Uwaga na zmianę pogody. Po południu pojawią się burze. Nad Polską przejdzie chłodny front atmosferyczny, a wraz z nim burze o silnym natężeniu. Prognozowane są opady w wysokości od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Do tego powieje z prędkością do 70 km na godzinę. Miejscami pojawi się nawet grad.

Pogoda na poniedziałek. Po południu pojawią się burze

Burz mogą spodziewać się głównie mieszkańcy zachodniej Polski, jednak mogą one wystąpić również w innych rejonach kraju. Burze będą nawiedzać kolejne regiony od godzin popołudniowych, czyli od 14-16.

IMGW w związku z nadciągającymi burzami wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla siedmiu województw:

Zachodniopomorskiego

Pomorskiego

Warmińsko-Mazurskiego

Kujawsko-Pomorskiego

Lubuskiego

Łódzkiego

Wielkopolskiego

Zanim nadciągną burze, będzie ciepło. Na zachodzie Polski termometry pokażą od 24 do 26 stopni, w centrum temperatura wyniesie 27 stopni, zaś na południu - 28 stopni.